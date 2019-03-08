المزارعون في اليابان مازالوا يعانون بعد 8 أعوام على كارثة فوكوشيما

يرنو سيجو سوجينو ببصره باتجاه حقول الأزر التي يمتلكها التي تغطيها في مثل هذا الصباح البارد طبقة رقيقة من الثلج. ويقول المزارع الذي ينتج مزروعات عضوية والابتسامة تعلو وجهه" العام الماضي كان الأطفال يلعبون لأول مرة هنا منذ الحادث النووي". وأضاف " لفترة طويلة ظل الأطفال لا يستطيعون الخروج بدون ارتداء أقنعة على وجوههم". وقد مر الآن ثمانية أعوام على وقوع زلزال وموجات مد عاتية (تسونامي) مما أدى لحدوث انصهار في محطة فوكوشيما النووية مما غير حياة الكثيرين تغييرا جذريا مثل سوجينو الذي تعيش أسرته منذ أجيال في المنطقة التي كان يطلق عليها في وقت من الأوقات سلة غذاء اليابان. وتبعد فوكوشيما 50 كيلومترا عن بلدة نيهونماتسو التي يقطنها سوجينو. ويسعى سوجينو جاهدا للحفاظ على موطنه وحقول الأرز فيها التى تعود لألاف الأعوام وعلى وجوده منذ ذلك اليوم المصيري في 11 مارس 2011.

وعلى الرغم من أنه كان من الصعب بيع أرزه في بداية الأمر واصل المزارع (60 عاما) حرث حقوله. فقد تعلم سوجينو منذ وقت مبكر أن الحرث المستمر يساعد في خفض مستويات الاشعاع. كان يقوم بنشر الزيوليت وهو مركب كيميائي من المفترض أنه يساعد في امتصاص الاشعاع كما يقوم بقياس مستويات الاشعاع بلا كلل. وبدلا من الاعتماد على الحكومة تواصل على الفور مع باحثين بجامعة نيجاتا ودرس جداول القياس المعقدة ووضع جداوله الخاصة بالاشعاع وقام بتنظيم أدوات القياس. اليوم يمكنه أن يؤكد لزبائنه أن أرزه وخضرواته خاليان من الاشعاع. مع ذلك، مازال يتجنب الكثير من الزبائن تناول أي شيء يأتي من فوكوشيما. ويقول سوجينو " لم يعد الناس يثقون بالدولة".

وعلى الرغم من أن الأرز الوارد من فوكوشيما كان في وقت من الأوقات من الأنواع الأكثر شعبية يذهب 60 % من محصول اليوم لزبائن تجاريين مثل المطاعم بأسعار أقل بشكل كبير. ويضيف سوجينو " بمجرد أن يبدأ الزبائن الشراء من مناطق أخرى من الصعب اجتذابهم مرة أخرى". وتقوم الحكومة حاليا بدعم زراعة الأرز في المنطقة من خلال توفير علف الحيوانات للمزارعين وهو السبيل الوحيد الذي يمكن بعض المزارعين من الاستمرار في البقاء على قيد الحياة. وفي الوقت الذي يستمر فيه سوجينو ووالدته وزوجته وابنته الكبرى في زراعة الأرز والخضراوت، على مسافة 50 كيلومترا من منزلهم تقوم شركة طوكيو للطاقة الكهربائية( تبيكو) باصطحاب الصحفيين في جولة في المحطة النووية التى دمرت، وتوضيح أن هناك انخفاضا كبيرا في مستويات الإشعاع. ويقول المتحدث باسم الشركة كينجي ابي " نحن نشهد تقدما كبيرا". وأضاف أن هناك سيطرة على مشكلة ما يجب عمله بالنسبة لملايين اللترات من المياه الملوثة.

وفي بعض المناطق رفعت السلطات القيود على المناطق التي كانت محظورة من قبل، كما تشجع من كانوا يقيمون فيها من قبل على العودة لمنازلهم. ولكن الكثير يرفضون العودة كما أن آخرين استقروا بحياتهم في أماكن أخرى منذ فترة طويلة. ويرى المواطنون أن حملة الحكومة لإعادة السكان لمنطقة فوكوشيما مجرد دعاية بحسب ما يقوله سوجينو. ويضيف " لقد أكدوا دائما على إعادة التعمير ولكن لم يقولوا أي شيء عن الجهود اليومية لنا نحن المزارعون". الكثير والكثير من المزارعين استسملوا. لم يعد لديهم طاقة أو ببساطة أصبحوا كبار السن. ويوضح سوجينو " الكثير طلبوا مني تولي أمر حقولهم". من ناحية أخرى نجح سوجينو في كسب زبائن جدد من خلال التركيز على التواصل والشفافية. ويوضح سوجينو "إذا قدمنا نحن المزارعون المعلومات الصحيحة مباشرة للناس حينئذ سوف يفهمها الزبائن أيضا".

لذلك هو مثل مزارعين أخرين أقام أماكن إقامة للضيوف في منزله. فهناك طلاب و أساتذة يقيمون في هذه الأماكن وفي الآونة الأخيرة كان لديه أيضا عاملون من شركات طوكيو، الذين يطلعون على كيف يقوم المزارعون باستمرار بفحص سلامة منتجاتهم، كما يعملون بجانبهم. ويقول سوجينو" نريد أن يعرف الناس حقيقة فوكوشيما". وهذا يتضمن معرفة أنه في بعض المناطق بالقرب من المحطة النووية، مثل المناطق في الجبال بالقرب من نيهونماتسو، مازال لا يمكن زراعة الخضروات. وأضاف سوجينو " الاشعاع في الجبال مازال خطيرا. لا يمكن زراعة المحاصيل في الجبال". هذا حتى بالرغم من أن الاختبارات أظهرت مستويات سيزوم إشعاعي منخفضة تأتي للحقول عبر مياه الامطار القادمة من الجبال. كما عرفوا أيضا أن نسبة سيزوم أقل من الأرض تصل للنباتات عندما تزيد فترة حرثها.

ولكن بدلا من أن تخبر الدولة المواطنين بذلك تنشر الأكاذيب بحسب ما يقوله سوجينو على سبيل المثال القول بأنه تمت السيطرة على القدر الأكبر من المياه الملوثة في المحطة النووية. ويوضح سوجينو "من الأفضل أن تقول الدولة بوضوح نحن آسفون للتسبب في مثل هذا الحادث وأنه لا يمكن للمواطنين العودة طوال ال 100 عام المقبلة وسوف يحصلون على تعويضات". بدلا من ذلك، تشجع الدولة السكان على العودة. ومن المقرر افتتاح ألعاب البيسبول والسوفت بول بدورة الألعاب الأولمبية عام 2020 في فوكوشيما. ولكن سوجينو مثلا ليس سعيدا بذلك. ويشير سوجينو إلى أن عشرات الألاف اضطروا للفرار من منازلهم بسبب الاشعاع. وأضاف "إذا كان لديهم الكثير من الوقت والأموال للألعاب الأولمبية إذن كان من الأفضل أن ينفقوها في مساعدة أولئك المواطنون".