50 مزادا علنيا خلال 6 أشهر .. 65 % عقارات تجارية وسكنية

بلغ عدد المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في المملكة نحو 50 مزادا خلال النصف الأول من العام الهجري الجاري، استحوذت "العقارات" بشقيها التجاري والسكني على ما يقارب 65 في المائة منها. ووفقا لإحصائية صادرة عن وزارة العدل، ارتفعت المزادات العلنية ما يقارب 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علما بأن المزادات غير العقارية تنوعت بين بضائع كهربائية وسيارات نقل للبيع. واستحوذت منطقة الرياض على نحو 30 في المائة من هذه المزادات، وذلك بـ15 مزادا، تجاوزات قيمتها ملايين الريالات، فيما جاءت مزادات منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بـ 11 مزادا، تلتها بريدة بعشرة مزادات، تلتها جدة بسبعة مزادات، فيما توزعت البقية على عدد من محاكم التنفيذ في القطيف وتنومة.