تدقيق ومراجعة حكومية لحسابات المؤسسات والجمعيات التعاونية

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشروع تدقيق ومراجعة حسابات وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية ولجان السجناء وأسرهم والمفرج عنهم والجمعيات التعاونية، وفقا لما كشفته لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة.

وطلبت الوزارة من مكاتب المحاسبين القانونيين المرخص لهم بالعمل في المملكة، التقدم على المنافسة، لتدقيق حسابات 890 مؤسسة أهلية وجمعية تعاونية عبر منصة "اعتماد".

وأوضحت المصادر، أن هذه المبادرة تهدف إلى إظهار فرص التوسع كما ونوعا وتحديد الفجوات في القطاع غير الربحي وتوجيه المجتمع نحو فرص التنسيق والاستثمار الاجتماعي في القطاع، وقيام المجتمع بدوره في مساءلة جمعيات القطاع غير الربحي وتمكن الجامعات والمراكز من إجراء الدراسات والأبحاث التطويرية وإثبات فاعلية الجمعيات أمام الجهات المنظمة وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي.

وذلك إضافة إلى تمكين الوزارة من التحول إلى الإدارة المبنية على المعلومات وإيجاد آلية مستدامة لتقييم أداء الجمعيات، من خلال حزمة متكاملة من المنتجات لتصنيف وتقييم فاعلية الجمعيات الأهلية وحوكمة أدائها.

وتعمل منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرتها في حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين لفتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، تماشيا مع برنامج التحول الوطني ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي. كما تعالج التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حاليا على مستوى القطاع عموما، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص.

وعملت الوزارة على معايير حوكمة الجمعيات الأهلية، وفقا لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وستزيد من نجاح الجمعيات الأهلية، وتحقق الأثر المستدام لأعمالها.

وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تشجيع إنشاء المؤسسات والجمعيات الأهلية والإشراف على أنشطتها وتنفيذ جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسجيلها ودعمها ماليا وفنيا ومراجعة حساباتها الختامية وتوجيه خططها وبرامجها، وفقا للسياسة العامة للوزارة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها على خير وجه.

وتشرف الوزارة على 204 جمعيات تعاونية، فضلا عن 686 جمعية خيرية منها 40 جمعية نسائية، تقوم بتقديم عديد من الخدمات والأنشطة والمساعدات المتنوعة للمستفيدين منها. كما تعمل هذه الجمعيات على إقامة الدورات التدريبية والتأهيلية التي تعمل بدورها على تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين، وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي للأسرة وعلى وجه الخصوص تأمين الدواء والعلاج ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن.