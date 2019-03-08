"سوفت بنك" تدشن صندوقا للابتكار بـ 5 مليارات دولار في أمريكا اللاتينية

أطلقت مجموعة سوفت بنك اليابانية أمس صندوقا جديدا للابتكار بقيمة خمسة مليارات دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا في أمريكا اللاتينية.

وبحسب "رويترز"، فإن لدى "سوفت بنك" بالفعل قناة استثمارية بقيمة 100 مليار دولار تتمثل في صندوق رؤية "سوفت بنك".

وضخت المجموعة استثمارات كبيرة في شركة أوبر تكنولوجيز لتطبيقات سيارات الأجرة، وشركة وي ورك لتوفير المساحات الإدارية المشتركة، و"دور داش" الناشئة لتوصيل الطعام.

وقال راجيف ميسرا الرئيس التنفيذي لسوفت بنك للاستشارات الاستثمارية: "توفر أمريكا اللاتينية فرصا كبيرة لمجموعة سوفت بنك، وسيكون صندوق رؤية قادرا على المشاركة في الاستثمار بجانب صندوق سوفت بنك للابتكار".

ويعتبر صندوق رؤية "سوفت بنك" أكبر صندوق للاستثمار المباشر في قطاع التكنولوجيا، وتديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك اليابانية.