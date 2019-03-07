ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا إلى ملاذات ضريبية آمنة

أظهر تحقيق موسع أمس أن نحو ثلث مليارديرات بريطانيا انتقلوا أو يقومون حاليا بالانتقال إلى ملاذات ضريبية، كما انتهك عدد منهم القانون البريطاني بتمويلهم أحزابا بريطانية.

وبحسب "الفرنسية"، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية سلسلة من التقارير تتحدث عن مزاعم بإخفاء أثرى أثرياء بريطانيا مليارات الجنيهات الاسترلينية خلال العقد الماضي، لتجنب دفع الضرائب.

وجاء التقرير بعد أيام من إثارة الحكومة غضبا بسبب تأجيلها قانونا مقترحا، يهدف إلى إنهاء ملكية الشركات السرية في مناطق خارج البلاد.

وكتبت مارجريت هودج المشرعة البارزة في حزب العمال المعارض التي شاركت في طرح مشروع قانون الملاذات الضريبية، على "تويتر"، "يجب أن نوقف التهرب الضريبي حتى يدفع أغنى الأثرياء حصتهم اللازمة"، مضيفة أن "الخطوة التالية لتحقيق ذلك هي وجود سجلات عامة ومزيد من الشفافية".

ولم ترد حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فورا على نتائج التحقيق، وذكرت الصحيفة أن 28 من بين 93 مليارديرا بريطانيا وجدتهم من خلال السجلات العامة "انتقلوا إلى ملاذات آمنة أو يقومون حاليا بالانتقال".

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو نصف هؤلاء الـ 28 غادروا البلاد خلال العقد الماضي، لافتة إلى أن من بين من يقومون بعملية الانتقال حاليا جيم راتكليف، أغنى رجل في بريطانيا والداعم الكبير للخروج من الاتحاد الأوروبي، وتقدر قيمة شركة الكيميائيات التي يمتلكها بنحو 35 مليار جنيه استرليني "46 مليار دولار".

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الشهر الماضي أن انتقال راتكليف إلى موناكو يمكن أن يكلف خزينة الدولة أربعة مليارات جنيه استرليني، مشيرة إلى أن عشرة مليارديرات بريطانيين و408 ملاك شركات بريطانية يعيشون في موناكو.

وردا على الشائعات بخصوص انتقاله في تشرين الأول (أكتوبر)، قال راتكليف لوكالة "برس أسوشييشن" البريطانية للأنباء "إنه سيبقى في بريطانيا".

وترى الصحيفة أن مالكي شركات كبرى يحاولون تجنب دفع ضريبة الدخل البريطانية المرتفعة نسبيا "38.1 في المائة" على عائدات الأسهم.

وهي في الحقيقة ضريبة أرباح لأن مالكي الشركات يملكون الجزء الأكبر من أسهم شركاتهم.

والشركات المسجلة في ملاذات ضريبية خارج بريطانيا مثل جزر القنال أو دول مثل سويسرا تدفع ضريبة منخفضة أو لا تدفع ضريبة مطلقا.

وتقول الصحيفة "إن سبب خروج الأثرياء هو ارتفاع معدل ضريبة الدخل المفروضة عليهم إلى 50 في المائة في 2010 التي تم تخفيضها إلى 45 في المائة في 2013، كما أن القوانين الجديدة التي صدرت في 2013 سهلت عملية الانتقال".

وبحسب الصحيفة، فإن حكومات بريطانية متعاقبة أخفقت في تطبيق قانون صدر في 2009 يحظر تقديم تبرعات كبيرة من أي شخص يسكن خارج البلاد لأغراض ضريبية.

وأضافت أن "مالكي الشركات المتهربة ضريبيا وشركاتهم قدموا مساهمات سياسية تصل إلى 5.5 مليون جنيه استرليني خلال العقد الماضي".

وقبل حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي مليون جنيه استرليني من هذه الكيانات خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات المبكرة في 2017، وحصل عديد من الملياديرات على ألقاب شرفية مثل لقب بارون أو فارس أو سيدة.

إلى ذلك، صرح رئيس شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات لوسائل الإعلام اليابانية أمس أن المجموعة يمكن أن تتخلى عن الإنتاج في المملكة المتحدة إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ينص على ضمانات.

وقال يوهان فان زيل على هامش معرض السيارات في جنيف، في تصريحات نشرتها صحيفة "نيكاي" الاقتصادية اليابانية "إذا أصبحت بيئة الأعمال صعبة جدا.. يجب أن يكون من بين خياراتنا الانسحاب من بريطانيا".

وأكدت ناطقة باسم "تويوتا" في طوكيو مضمون حديث فان زيل مع الصحافيين، لكنها أكدت أنها "تصريحات عامة" ردا على سؤال عن إمكانية مغادرة المجموعة الأراضي البريطانية.

وتوظف "تويوتا" أكثر من ثلاثة آلاف شخص في مصنعيها في بريطانيا، أحدهما لإنتاج المحركات في ويلز.

وكانت اليابانية "هوندا" أعلنت الشهر الماضي تخليها عن الإنتاج في الأراضي البريطانية عبر إغلاق مصنعها في سويندون في 2021.

وهذا الموقع الوحيد لمجموعة هوندا العملاقة في أوروبا، هو أهم مصدر للوظائف في جنوب غرب إنجلترا ويعمل فيه 3500 شخص.