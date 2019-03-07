يخت بلا وقود .. يعمل بالطاقة الشمسية

أنتجت شركة نمساوية يختا فخما جديدا، يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، ولا يحتاج إلى الوقود نهائيا.

ويعمل اليخت عن طريق بطاريات السيارات الكهربائية "تسلا"، وتبلغ تكلفته أربعة ملايين جنيه استرليني، بحسب ما نشرته "يخت هاربور".

​ويتسع اليخت الجديد لعشرة ضيوف في خمس مقصورات، ويعد مثاليا لمليونير صديق للبيئة، يفضل أن يبحر في سلاسة تامة، غير مسبب أي ضوضاء أو تلوث.

ويحتوي اليخت على 70 لوحا شمسيا، تمده بالطاقة، وتم إنشاؤه من قبل شركة نمساوية، هي الوحيدة في العالم التي تنتج القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية.

وبيع أربع نسخ من اليخت، على الرغم من أنه لا يزال قيد الإنشاء في أنكونا بإيطاليا، ومن المتوقع تسليم النموذج الأول أوائل عام 2020.

ويسمح نظام الدفع الكهربائي له بالوصول إلى سرعة قصوى تبلغ عشر عقدات دون سماع أي ضوضاء.