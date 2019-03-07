محطة فضائية روسية خاصة للرحلات السياحية

عقدت محافظة نيجني نوفجورود الروسية وشركة "كوسموكورس"، اتفاقا لبناء أول محطة فضائية خاصة في روسيا، لإطلاق رحلات سياحية مدارية.

وبحسب الاتفاق، ستستغرق الرحلة إلى الفضاء 15 دقيقة، سيكون السائح خلالها في حالة انعدام الجاذبية، وتكلفة التذكرة تقدر بنحو 200 إلى 250 ألف دولار، بحسب "سبوتنيك".

وحصلت شركة "كوسموكورس" على ترخيص من شركة "روس كوسموس" الروسية، التي تسمح بإجراء أنشطة فضائية، وتحضر لرحلة على ارتفاع 200 كم في مركبة فضائية تحتوي على سبعة مقاعد.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول مركبة فضاء في عام 2025، وسيكلف المشروع 2.6 مليار روبل (45 مليون دولار تقريبا) كلها استثمارات خاصة.

ويبحث المسؤولون اختيار المكان المناسب لبناء المحطة، ويشار إلى أنه عند تجهيز إطلاق الصاروخ الفضائي ستستخدم مكونات صديقة للبيئة.