مارك يعترف: "فيسبوك" سمعتها سيئة

اعترف مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بأن شركته لا تتمتع حاليا بسمعة طيبة فيما يتعلق بتوفير خدمات تحمي الخصوصية، مؤكدا في الوقت ذاته قدرتها على التطور، بحسب "الألمانية".

ووضع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي.

ووعد زوكربيرج بتحويل "فيسبوك" من شركة معروفة بالشراهة للمعلومات الشخصية التي يتشاركها مستخدموها إلى أخرى تمنح الناس مزيدا من السبل للتواصل بطريقة خاصة فعلا، فيما تتم حماية أفكارهم وصورهم الخاصة بتشفير لا يمكن حتى لـ"فيسبوك" أن تتغلب عليه.

وأعلن زوكربيرج رؤيته في منشور على "فيسبوك"، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من المشكلات المتعلقة بالخصوصية.

وتعتزم شركة فيسبوك تطوير منصة تستند إلى نموذج تطبيق المراسلة والتواصل "واتساب" المملوك لها. وستتيح من خلال هذه الرؤية للأشخاص وسائل تفاعل مختلفة بما في ذلك الاتصالات الصوتية ومحادثة الفيديو والمحادثة الجماعية وإدارة الأعمال وسداد المدفوعات.

ولم تتضمن رسالة زوكربيرج الطويلة أي تفاصيل عن المنصة الجديدة، واعتمد بدلا من ذلك على وصف المبادئ التي ستستند إليها.