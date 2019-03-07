تكنولوجيا من "تسلا" تشحن بطارية السيارة الكهربائية خلال 15 دقيقة

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" تطوير تكنولوجيا جديدة ستخفض الزمن اللازم لإعادة شحن بطاريات هذه السيارات إلى نحو 15 دقيقة، بحسب "الألمانية".

وقالت الشركة الأمريكية في بيان عبر الإنترنت إنه إلى جانب تغييرات أخرى، فإن شبكة محطات الشحن الجديدة، التي طورتها "تسلا" باسم "في 3 سوبر تشارجينج" ستخفض الزمن اللازم لشحن السيارات الكهربائية بشدة.

وتستهدف "تسلا" الوصول إلى القدرة على شحن ضعف العدد اليومي الحالي للسيارات، التي يمكن شحنها في محطاتها بنهاية العام الحالي.

ومن المقرر بدء العمل في بناء أول محطة من هذه الشبكة الجديدة خلال الشهر المقبل. وبعد إطلاق هذه التكنولوجيا في أمريكا الشمالية، سيتم نقلها إلى أوروبا ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الربع الأخير من العام الحالي.