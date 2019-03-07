الصين تبني أول قاعدة تحت البحر .. تعتمد على الذكاء الاصطناعي

كشفت الصين عن خطط طموحة لبناء أول قاعدة في أعماق البحار في العالم، لكن لن يقطنها أو يقيم فيها أي بشر.

وبحسب المخطط، فإن القاعدة تحت البحرية، التي أطلق عليها اسم "هاديس" أو "هيدز"، ستعتمد على الذكاء الاصطناعي، وستكون حكرا على الغواصات الروبوتية، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاعدة تحت البحرية ستكون محطة تستقر فيها الغواصات الروبوتية المزودة بالذكاء الاصطناعي، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

ووفقا للتقارير فإن تكلفة القاعدة تحت البحرية نحو 150 مليون دولار، غير أن الخبراء يتوقعون أن تكون مهمة بناء هذه القاعدة صعبة للغاية، وربما تتجاوز كلفتها المبلغ المرصود لها.

وبحسب التقارير فإنه سيتم تشييد القاعدة على عمق يراوح بين ستة آلاف و11 ألف متر، حيث الضغط عال جدا.

ونظرا لصعوبة المهمة، سيعمل المهندسون على تطوير مواد ومعدات خاصة، بحيث لا تتأثر بالضغط الناجم عن الماء على هذه الأعماق.

وقال دو كينج هاي، الباحث المساعد في مركز هادال للعلوم والأبحاث التكنولوجية التابع لجامعة شنغهاي لعلوم المحيطات، إن بناء وإقامة محطة في الفضاء أسهل من بناء قاعدة تحت البحر، مضيا "أنه لم يسبق لأي دولة أن بنت قاعدة تحت البحر".

وكان الرئيس الصيني تشي جينبينج قد قال للعلماء "لا توجد طريق في أعماق البحار، ونحن لا نريد مطاردة الدول الأخرى، بل نحن الطريق".

وأوضح أحد العلماء المشاركين في المشروع أن بناء هذه القاعدة يشكل تحديا كبيرا، ويوازي بناء مستعمرة على كوكب آخر يكون سكانها من الروبوتات المزودين بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا ستعمل على تغيير العالم.