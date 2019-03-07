إنقاص الوزن يوقف أعراض النوع الثاني لـ "السكري"

خلصت دراسة حديثة إلى أن استهلاك نحو 850 سعرا حراريا في اليوم مدة ثلاثة أشهر، مع عدم استعادة الوزن المفقود، يمكن أن يوقف أعراض النوع الثاني من مرض السكري مدة عامين.

وأشارت الدراسة، المبنية على دراسات سابقة، إلى أن إنقاص الوزن حل رئيس، ويسمح للمريض بألا يعتمد على العقاقير لمدد أطول مما كان يعتقد بحسب الـ"بي بي سي".

ويقول الخبراء إن ما خلص إليه الباحثون يتحدى الرأي السائد بأن النوع الثاني للسكري مرض يدوم مدى الحياة وتتفاقم حدته.

ويتسبب المرض في معدلات خارجة عن السيطرة من السكر، وهو ما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل بتر الأطراف ومتاعب في الإبصار وأمراض القلب.

وشملت الدراسة 149 شخصا في بريطانيا، وضعوا على نظام غذائي تراوح مدته بين 12 و30 أسبوعا تناولوا خلاله مشروبات وأغذية سائلة تساعد على إنقاص الوزن. وتلا ذلك إعادتهم تدريجيا لتناول الأطعمة. وبعد عام، توقفت أعراض المرض تماما لدى 69 شخصا (46 في المائة)، مقارنة بـ 4 في المائة ممن كانوا يعالجون بعقاقير عادية.

وبعد عامين، بقي 53 من بينهم (36 في المائة) دون حاجة إلى أدوية ودون ظهور أي أعراض للمرض.