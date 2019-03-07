الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل اجتماع البنك المركزي

تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر اليوم قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يقلص توقعات النمو ويلمح إلى جولة جديدة من القروض زهيدة التكلفة لبنوك منطقة اليورو.

وتراجع قطاع البنوك الأوروبي بفعل بيع لجني الأرباح بعد المكاسب التي تحققت توقعا لبرنامج قروض المركزي الأوروبي، في حين واصل قطاع السيارات المعتمد على التصدير انخفاضه بفعل المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الصيني.

وتعرضت أسهم الموارد الأساسية لضغوط مع انخفاض أسعار النحاس في حين لم تكن مكاسب قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، المفضلة في أوقات الضبابية الاقتصادية، كافية لتعويض الضعف الذي حل بالسوق عموما.

وفي الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.4 بالمئة، في حين تراجع كل من داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك الإيطالية، أكبر مستفيد من جولة قروض البنك المركزي الرخيصة السابقة، 0.1 بالمئة لكن أسهمه ظلت دون ذرى الجلسة السابقة.