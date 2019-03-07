"السعودية للكهرباء" تُؤهل 31 مصنعاً وطنياً في 2018 ضمن برنامج "بناء" لتوطين الصناعات الكهربائية

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، عن تأهيلها لـ 31 مصنعاً محلياً وشركة وطنية خلال عام 2018، للعمل ضمن المشاريع الكهربائية المختلفة للشركة، في إطار الخطط التنفيذية والمبادرات التي أطلقها برنامج "بناء" لبناء وتوظيف القدرات الوطنية وتوطين الصناعات الكهربائية في المملكة.

وشملت المصانع المحلية التي تم تأهيلها، العديد من مصانع محولات الجهد المنخفض، والكابلات، والأعمدة، وغيرها من قطع الغيار والمعدات المستخدمة في المشاريع الكهربائية المختلفة للشركة في مناطق المملكة.

ويهدف برنامج "بناء"، الذي أطلقته "السعودية للكهرباء"، إلى دعم توطين الصناعات الكهربائية والمحتوى المحلي في مشاريعها المختلفة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات التي تشمل تطوير سياسات وآليات لدعم وتحفيز المصنعين والمقاولين المحليين، ووضع سياسات وآليات لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفرص الاستثمارية للصناعة والخدمات.

