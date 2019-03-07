"كيا موتورز" تطلق نسخة محدثة من السيارة "نيرو" الهجين

أطلقت شركة "هيونداي موتور" ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات نسخة محدثة من السيارة الهجين "نيرو" في إطار جهودها لتعزيز وجودها في سوق السيارات الهجين التي تعمل بالوقود التقليدي والكهرباء.

وذكرت شركة "كيا" التابعة لمجموعة "هيونداي موتور جروب" الكورية الجنوبية للسيارات في بيان إن النسخة الجديدة من السيارة الهجين تحتوي على المزيد من عوامل الآمان والسلامة ومنها نظام المساعدة في الالتزام بالحارة المرورية ونظام المساعدة على الطرق السريعة ونظام ذكي للقيادة يتضمن خياري السير والتوقف وفقا لحالة الطريق.

يبدأ سعر النسخة الجديدة من السيارة الهجين "نيرو" من 24 مليون وون (21 ألف دولار) في حين يصل إلى 35 مليون وون على أساس حجم الخصائص والكماليات الموجودة في السيارة.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن "كيا" كانت قد أطلقت السيارة "نيرو" لأول مرة عام 2016 وباعت منها حتى نهاية فبراير الماضي حوالي 270 ألف سيارة من مختلف الفئات التي تشمل فئة البنزين الهجين، والهجين التي يتم شحن بطاريتها من المنزل والسيارة الكهربائية كليا.