هواوي: واشنطن قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية

اتّهمت مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" الخميس الحكومة الأميركية بقرصنة خوادمها وسرقة رسائل إلكترونية خاصّة بها.

وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، خلال مؤتمر صحافي إنّ الحكومة الأميركية "قرصنت خوادمنا وسرقت رسائلنا الإلكترونية والرمز الخاص بنا"، من دون أن يقدّم أيّ دليل على هذه الاتّهامات.



كما أعلنت "هواوي" أنّها رفعت دعوى ضدّ الولايات المتحدة لمنعها الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها وخدماتها، لتفتح بذلك مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة جبهة قضائية ضدّ اتهام واشنطن لها بالتجسّس.

وقال غوو بينغ، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان إنّ "الكونغرس الأميركي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير".