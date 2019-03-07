نيكي ينخفض 0.65% في بداية التعامل بطوكيو

تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وهبط نيكي 0.65 في المئة ليسجل 21456.88 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.64 في المئة ليصل إلى 1604.85 نقطة.
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