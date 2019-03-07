إطلاق منصة للاستقدام عبر برنامج مساند خلال أسبوعين

أعلن أحمد العنقري؛ مدير عام برنامج مساند للعمالة المنزلية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إطلاق منصة مخصصة للاستقدام عبر برنامج مساند إلكترونيا، تضم جميع شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة خلال أسبوعين، لافتا إلى أن المنصة تخدم جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى في اليوم الأخير لفعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، في الرياض، أمس، تحت عنوان "تجارب إلكترونية في خدمة وتطوير القطاع".

ووفقا للعنقري، فإن الخدمة الجديدة توجد بيئة تنافسية بين الشركات والمكاتب في قطاع الاستقدام، وتوفر تسهيلا للمواطن والمقيم في اختيار شركة استقدام موثوقة إلكترونيا من خلال الوزارة.

وأشار إلى أن مساند مظلة تضم تطوير بيئة قطاع العمالة المنزلية بجودة عالية، مستعرضا أهمية البرنامج تقنيا، وتوثيق العملية التعاقدية إلكترونيا.

وناقشت الجلسة أهمية دور تطوير التقنية على منظومة اليد العاملة في المملكة، ومستقبل التقنية وأثرها في القطاع، واستعراض نماذج للحلول التقنية في قطاع الاستقدام.

من جانبه، أشار سليمان التويجري؛ مدير عام إدارة تسوية الخلافات الودية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن هناك دراسة لاستحداث بعض الملحقيات العمالية في السفارات السعودية في الدول المصدرة للعمالة.

ونوه إلى تقديم "خدمة مستشارك" لنحو 40 ألف استشارة نظامية للمقيمين، لافتا إلى أن مشروع "اعمل بوعي" يسعى إلى نشر الثقافة الحقوقية لدى الفرد.

وقال الدكتور أحمد بن سيف الإسلام، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، إن المملكة لها سجل حافل في حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية، منوها إلى قيام الهيئة بالتأكد من تحقيق الجهات أهداف حقوق الإنسان وحماية حقوق العمالة الوافدة على حد سواء.

وأكد سيف الإسلام ضمن جلسة "جهود المملكة في دعم وبناء الحقوق العمالية"، السماح للهيئة بزيارة السجون ودور التوقيف من دون إذن مسبق والرفع بما تراه على أرض الواقع.

فيما تطرق بدر بن سالم باجابر؛ عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر.