الأسهم السعودية تكبح رغبة «حاصدي الأرباح» وتقاوم للإغلاق فوق 8500 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 8534 نقطة فاقدة 27 نقطة بنسبة 0.32 في المائة، بضغط من "المصارف"، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" بنسبة 0.34 في المائة بنحو أربع نقاط ليغلق عند 1257 نقطة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى ضعف التحرك الإيجابي وميل السوق لجني الأرباح. لا تزال السوق تتحرك في نطاق سلبي إلا أن تقليص 40 في المائة من الخسائر من عند مستويات الدعم 8517 نقطة، تعطي إشارة إيجابية تحتاج إلى تأكيد في تداولات اليوم بحيث تغلق السوق في المنطقة الخضراء ودون ذلك أي بالإغلاق دون 8500 نقطة ستجد السوق نفسها في مسار تنازلي حتى مستويات 8380 نقطة على الأقل.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8561 نقطة، ولم يحقق مكاسب ليتجه نحو أدنى نقطة عند 8516 نقطة فاقدا 0.53 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق عند 8534 نقطة فاقدا 27 نقطة بنسبة 0.32 في المائة. وتراجعت السيولة 20 في المائة بنحو 558 مليون ريال لتصل إلى 2.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 24 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 20 مليون سهم لتصل إلى 99 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.18 في المائة، وتراجعت الصفقات 6 في المائة لتصل إلى 87 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.77 في المائة، يليه "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.68 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنسبة 0.49 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.1 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.73 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.66 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 25 في المائة بقيمة 522 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 في المائة بقيمة 478 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 10 في المائة بقيمة 211 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "ميفك ريت" بالنسبة القصوى ليغلق عند 8.94 ريال، يليه "اليمامة للحديد" بالنسبة القصوى ليغلق عند 17.76 ريال، وحل ثالثا "البابطين" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 21.94 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "إعمار" بنسبة 2.1 في المائة ليغلق عند 10.04 ريال، يليه "المتقدمة" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 54.90 ريال، وحل ثالثا "مجموعة صافولا" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 32.45 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 217 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 169 مليون ريال بنسبة 8 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 7 في المائة بقيمة 145 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية