«نمو» تقفز 3 % بتداولات قيمتها 3.1 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 109 نقاط بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 3756 نقطة. وارتفعت قيم التداول 200 في المائة لتصل إلى 3.1 مليون ريال، بمعدل 11 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 330 في المائة إلى 168 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1 في المائة. وارتفعت الصفقات 120 صفقة لتصل إلى 267 صفقة. وارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع "بحر العرب" بنسبة 0.44 في المائة ليغلق عند 13.44 ريال، وتصدر المرتفعة "ثوب الأصيل" بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند 28 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 4.2 في المائة ليغلق عند 13.34 ريال، وحل ثالثا "ريدان" بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 15.28 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 1.4 مليون ريال، يليه "أبو معطي" بقيمة 881 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 315 ألف ريال.