أمير المدينة يتوج "التواصل الحكومي" بجائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية لحج 1439

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ؛ توَّج الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أميرُ منطقة المدينة المنورة اليوم الأربعاء، مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام، بجائزة أفضل حملة إعلامية إبداعية خلال موسم حج العام الماضي 1439هـ.

جاء ذلك خلال تشريفه حفل افتتاح الملتقى العلمي العالمي التاسع عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة؛ الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، في رحاب جامعة طيبة بالمدينة المنورة، بحضور الدكتور سامي برهمين عميد المعهد.

وكان معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، قد أعلن فوز مركز التواصل الحكومي بالجائزة، لقاء الجهود الإعلامية التي قدمها خلال موسم حج 1439هـ، وكان لها أبلغ الأثر في نقل صورة واقعية للجهود والخدمات، التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية في خدمة ضيوف الرحمن.

من جهته؛ رفع الدكتور عبدالله المغلوث المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي، خالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام، على دعمه ومساندته الكبيرة لعمل مركز التواصل الحكومي، معتبراً أن تسلم الجائزة من يد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين بمثابة دفعة قوية للعاملين في وزارة الإعلام بصفة عامة، ومنسوبي مركز التواصل الحكومي على وجه الخصوص، تحفزهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء والإبداع والتميز تحت قيادة وزير الإعلام، وبما يعكس رؤاه الحكيمة وتوجيهاته السديدة، ويسهم في تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من تطلعات وطموحات وآمال.

وكان مركز التواصل الحكومي قد أعد خطة تغطية إعلامية استراتيجية شاملة لموسم حج 1439هـ، حققت نقلة نوعية أحدثت أصداء عالمية واسعة، من خلال العمل مع شركاء وزارة الإعلام في الجهات الحكومية ووسائل الإعلام، وأثمرت إنجازات ملموسة في تغطية أعمال الحج على المستوى الدولي والإسلامي والوطني.