وزير الطاقة: السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والثروة المعدنية، أن السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميًا بالإضافة إلى كميات من الغاز المسال.

وأضاف الفالح أنه يجري العمل على طرح أرامكو السعودية خلال عامين، مشيرا إلى أن جميع المصافي والشركات التابعة لأرامكو سيتم طرحها للاكتتاب.

وأوضح وزير الطاقة أن السعودية تصدر مليون برميل يوميًا من المنتجات البترولية بالإضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، إضافة إلى تصدير الغاز المسال.

وذكر الفالح أن السعودية تمتلك أفضل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، معتبرا أن المعاملة المتساوية لجميع المستثمرين هي ما جعل البيئة الاستثمارية السعودية هي الأفضل.

جاء ذلك خلال حديث الوزير الفالح إلى الصحفيين في مقر شركة "ساتورب" أثناء زيارة لها ولمجمع مصانع شركة صدارة، لافتا إلى أن صدارة وساتورب تفكر في توسعات تضاهي المرحلة الأولى من كل شركة.

وقال الفالح إن الصناعة ستشهد مزيدا من الاستثمارات في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مناطق الصناعات التحويليه في صدارة وساتورب سيتم تحفيزها، وأن التوسع في الانتاج منها لصناعات ذات قيمة مضافة.

وتابع الفالح أن 60 في المائة من أجزاء السيارة سيتم تصنيعها في السعودية، وأن الوزارة تعمل على تعزيز سلاسل القيمة المضافة.

ولفت الفالح إلى أن السعودية تعمل على بناء مصنع للنحاس والعوازل مما يؤهلها للدخول في صناعة السيارات الكهربائية.

و"ساتورب" شركة مملوكة لأرامكو السعودية بنسبة 65 في المائة وشركة توتال بنسبة 35 في المائة، وتعالج مصفاة ساتورب 460 الف برميل من النفط الثقيل.

وتنتج المصفاة 55 في المائة ديزل، و19 في المائة بنزين، و5 في المائة فحم بترولي، و10 بتروكيماويات، و11 في المائة منتجات أخرى.