المواجهة مع صناعة الأدوية تبلغ نقطة الانفجار

المخاوف بشأن ارتفاع أسعار العقاقير هي أحد المواضيع القليلة التي توحد السياسيين الأمريكيين، من الرئيس دونالد ترمب إلى أدنى المستويات في الساحة السياسة.

تم استجواب سبعة مسؤولين تنفيذيين من أكبر مجموعات الأدوية في العالم من قِبل أعضاء مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، ولقد جرى ذلك كما ينبغي للتوصل إلى على من يقع اللوم.

اتُّهمت الشركات "بتوجيه أصابع الاتهام" بدلا من تحمل المسؤولية. وعدت بعضها بخفض الأسعار التي تفرضها على الأدوية، إذا قامت الحكومة الفيدرالية بإصلاح نظام المستقطعات "إرجاع بعض الأموال المدفوعة".

شركات صناعة الأدوية تتهم شركات إدارة خدمات منافع الصيدليات، التي تدير العقاقير من أجل خطط التأمين، بعدم تمرير المدخرات للمرضى. شركات صناعة الإنسولين على وجه الخصوص تشعر بقوة غضب المشرعين تجاهها.

اعترف كينيث فريزر، الرئيس التنفيذي لشركة ميرك، بأن النتيجة النهائية تعني أن "الأشخاص الأقل قدرة على تحمل التكاليف هم الذين يدفعون أكبر المبالغ. هذه هي أكبر مشكلة نواجهها كبلد. لدينا نظام يقوم فيه أفقر الناس وأكثرهم مرضا بدعم الآخرين".

الخلاف حول أسعار العقاقير، المحتدم منذ نحو 60 عاما، ليس نقطة الخلاف الوحيدة بين السياسيين والقطاع. كانت هناك موجة بيع كبيرة لأسهم شركات التأمين الصحي هذا الأسبوع في الوقت الذي استوعب فيه المستثمرون مقترحات من الديمقراطيين بشأن "الرعاية الصحية للجميع"، حيث ستحل المخططات الحكومية محل الخطط الصحية من القطاع الخاص.

أظهر استطلاع للرأي دعما قويا للإجراءات الحكومية. مع التركيز على انتخابات عام 2020، يستعد كل جانب من الجانبين لسنة يخوض فيها جدالات شرسة.



3 تساؤلات مهمة



نيسولا ليكيماني، القائدة الجديدة لوحدة الدعم من أجل حركة شي ديسايدز SheDecides لحقوق النساء، تشرح "لماذا الحركة ضرورية"؟

تم تشكيلنا قبل عامين لتنظيم الموارد لسد الفجوة التي خلفها القانوني العالمي المقيد "حظر التمويل الفيدرالي الأمريكي للمنظمات المرتبطة بالإجهاض". التأثير كان فوريا. وكان هناك تأثير تقشعر له الأبدان. أصبح الجميع قلقا جدا، وبدأ عزل الإجهاض كقضية عن بقية النقاش الصحي.

أدى ذلك إلى إضعاف التحالفات، والشبكات، والبرامج والخدمات. خلال العام الماضي، رأينا منظمات تخفض البرامج خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها وبين الفئات الأكثر ضعفا واليافعين.

لماذا قررت الانضمام؟ أنا من كينيا وقد عملت في مجال حقوق المرأة. أشعر أننا أحرزنا قدرا كبيرا من التقدم في شأن الحقوق الإنجابية، وتبقى محادثة تثير خلافات كبيرة للغاية. أردت إحضار شركاء متنوعين. الموضوع هو حق النساء والفتيات في اتخاذ الخيارات بأنفسهن. خسرنا 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بسبب العنف ضد النساء والفتيات.

هذا ينطوي على خسائر كبيرة فعلا للاقتصاد، وخسارة إمكانات بشرية هائلة بسبب الزواج المبكر والإجهاض غير الآمن.



ما خططك؟



لدينا الآن فريق دائم، وهيكل حوكمة ونحن مستعدون للانطلاق باستراتيجية طموحة. تم حشد الموارد على الرغم من أنه لا يزال أمامنا طريق طويل لسد الفجوة.

يجب أن نكون متجذرين في واقع حياة الناس، مع زيادة الحركات في البلدان ومحليا. نحن لسنا هنا لإنشاء منظمة جديدة، لكن لتضخيم ما يحدث وتوليد تغيير سياسي حقيقي. يجب أن تكون لغتنا سهلة الفهم، حتى نتمكن من إخراج الرسالة من الفقاعة: أهمية حقوق النساء والفتيات للقتال من أجل أنفسهن.



جولة إخبارية



إنذار بخطر إيبولا: تعرضت عيادات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية للهجوم مرتين، مع تزايد عدم الثقة بالوكالات الصحية.

جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي السابق، ناشد الرئيس الأمريكي قائلا: الأوبئة العالمية هي "القوافل" الحقيقية التي تهدد بتحدي الحدود وتدمير الأرواح.

لا يمكن وقفها بتغريدات غاضبة فحسب من القيادة الأمريكية". كما ناشدت منظمة الصحة العالمية من أجل تخصيص مزيد من التمويل.

البنك الدولي منح 80 مليون دولار. "نيويورك تايمز"، "يو إس توداي"، منظمة الصحة العالمية، و"فاينانشيال تايمز".

عفريت الجينات: كريسبرثيرابيتكس، وهي شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية، قالت "إنها عالجت أول إنسان في مختبراتها باستخدام تكنولوجيا تحرير الجينات".

هذا الخبر، إلى جانب استحواذ شركة روش على شركة سبارك ثيرابيتكس، أدى إلى واحد من "أكثر خمسة أيام مثيرة للاهتمام" بالنسبة إلى مستثمري التكنولوجيا الحيوية منذ أكثر من عقد من الزمن.

إليكم نظرة حول ما سيأتي فيما بعد بخصوص تحرير الجينات البشرية. "فاينانشيال تايمز"، و"نيتشر".

توصيل العقاقير: تكنولوجيا جديدة تستطيع توصيل العقاقير عميقا إلى الدماغ لمعالجة أمراض الأعصاب، من مرض باركنسون إلى السرطان، حققت نتائج مشجعة في تجربتها السريرية الأولى المدارة ضمن قيود معينة. النظام يتخطى حاجز الدم في الدماغ الذي يجعل من الصعب استهداف الأدوية داخل الرأس. "فاينانشيال تايمز".



نموذج مالي



في الأعوام السبعة التي انقضت منذ بدء برنامج الصحة المجتمعية في مالي، انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 148 لكل ألف، وهو من بين الأسوأ في العالم إلى سبعة، وهو المعدل المماثل للولايات المتحدة.

هذه المبادرة هي تباين صارخ مع أماكن أخرى في إفريقيا حيث غالبا ما يدفع المرضى "من جيوبهم الخاصة" مقابل الرعاية الصحية. "فاينانشيال تايمز".

الأمراض النادرة: تقرير نشر في يوم الأمراض النادرة طالب المملكة المتحدة بتحديث استراتيجية الأمراض النادرة؛ وتحسين التشخيص والتدخل المبكر؛ وحماية وتعزيز دور بريطانيا في أبحاث الأمراض النادرة.

أطلقت الحكومة استراتيجية وطنية للرعاية الصحية الجينية. "التحالف الوطني للأمراض النادرة في المملكة المتحدة، الحكومة البريطانية".

إنذار بخطر مضادات الميكروبات: قال تقرير للاتحاد الأوروبي "إن مضادات الميكروبات المستخدمة لمعالجة الأمراض يمكن أن تنتقل بين الحيوانات والبشر أصبحت أقل فاعلية".

مقاومة مضادات الميكروبات تقتل 33 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي كل عام، وتتسبب في خسائر اقتصادية تصل إلى 1.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن تصبح قاتلا أكبر من السرطان بحلول عام 2050. "هيئة سلامة الأغذية الأوروبية و"يوروأكتيف".

مسائل الصحة العقلية: هل عدم المساواة في الدخل يؤثر في الصحة العقلية؟ يجادل البعض بأن الفقراء يعانون أكثر من غيرهم مشكلات مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب والإدمان.

كما يواجه الناس الذين يعانون اعتلال الصحة العقلية أيضا تمييزا ماليا. تحليل جديد يبحث في التمويل لبرامج الصحة العقلية. "فاينانشيال تايمز" و"لانسيت".

خدمة الصحة الوطنية تحت الضغط: تحليل سنوي تجريه صحيفة فاينانشيال تايمز في شأن الإجهاد الذي تعانيه خدمة الصحة الوطنية في فصل الشتاء، الذي أظهر بعض التحسينات المستدامة مع زيادة الطلب على النظام من السكان الأكبر سنا وأكثر مرضا، بما في ذلك مجموعة كبيرة من الناس الذين يعانون أمراض "نمط الحياة" المرتبطة بالبدانة.

هناك مقترحات جديدة تدعو إلى تقليص دور القطاع الخاص في الخدمة. "فاينانشيال تايمز".

أول ألف يوم: دعا أعضاء البرلمان البريطاني إلى "ثورة" في دعم الأطفال في أعوامهم الأولى، عندما يكونون في أضعف حالاتهم. تجارب الطفولة السلبية يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسرطان ومشكلات في الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة. "البرلمان البريطاني".

"بريكست" يلوح في الأفق: جميع أشكال "بريكست" ستكون سيئة لقطاع الصحة في بريطانيا، كما استنتجت دراسة لمختلف النتائج المحتملة، لكن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون صعبا بشكل خاص على القوة العاملة في الرعاية الصحية، وتمويل خدمة الصحة الوطنية، وتوافر الأدوية واللقاحات، مشاركة المعلومات والأبحاث الطبية. "لانسيت".

متوسط العمر المتوقع: التحسينات في متوسط العمر المتوقع تباطأت خلال العقد الماضي، ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث انخفضت فعلا.

وتشمل الأسباب على أمراض الشيخوخة وزيادة في الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي والخرف.

هناك أيضا علامات تحذير من زيادة البدانة ومرض السكري. "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد".

غذاء الفكر: حبوب الإفطار الموجودة في العبوات التي قد تروق للأطفال تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من السكر والملح.

اعتبارا من هذا الأسبوع، تم حظر جميع إعلانات الوجبات السريعة من وسائل النقل العام في لندن، كجزء من حملة العمدة ضد بدانة الأطفال. الطلب من الأشخاص تجنب الأطعمة المُعالَجة بدون ذكر الدوافع التي تدعم تلك الخيارات "هو مثل محاربة حرائق الغابات بخرطوم حديقة". "حملة ضد السكر والملح، عمدة لندن".

اخرج من السيارة: الشرطة وأصحاب العمل الذين يحاولون منع الناس من القيادة أو العمل أثناء تعاطي المخدرات قد يستخدمون قريبا جهازا لتحليل التدخين في النفَس، بعد أن أظهرت دراسة سريرية أنه يمكن أن يلتقط أدنى مستويات النيكوتين في النفَس. "فاينانشيال تايمز".



أفضل الأخبار من المجلات

الأطفال المصابون بالسرطان: نحو نصف جميع الأطفال المصابين بالسرطان لا يتم تشخيصهم ويبقون بدون علاج، وذلك وفقا لتقديرات عالمية جديدة.

أكثر من 80 في المائة من الحالات المشخصة هي في البدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، غالبا ما تكون مع تشخيص ومعالجة غير كافية. "ذا لانست".

حلول الهواتف الذكية: بحلول عام 2020، نصف اتصالات الهاتف الخلوي في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ستكون عبر الهواتف الذكية، ما يوفر إمكانات كبيرة لتحسين تشخيص الأمراض المعدية، وتتبعها ومكافحتها "نيتشر".

الشعبوية والحصبة: هناك صلة مهمة بين نسبة الأوروبيين الذين يصوتون للأحزاب الشعبوية، والذين يعتقدون أن اللقاحات ليست مهمة. كلاهما مدفوع من عدم الثقة بالنخب والمختصين، لذلك فإن محاولات الحد من مقاومة اللقاحات لن تنجح إلا إذا قامت بمعالجة الحرمان السياسي والتهميش الاقتصادي. "المجلة الأوروبية للصحة العامة".

استراتيجية لدغة الأفعى: تؤثر لدغة الأفعى في ما يصل إلى 2.7 مليون شخص سنويا وتقتل ما يصل إلى 138 ألف شخص.

وبما أن هؤلاء الضحايا موجودون في الغالب في المجتمعات الأفقر والأكثر تهميشا في العالم، فإن صوتهم غالبا لا يسمع، لكن ضخ الأموال يمكن أن يجعل العلاج يؤدي إلى خفض معدل الوفيات بما يصل إلى 88 في المائة.

مشكلات العمل: النساء اللواتي يعملن لساعات طويلة من المحتمل أن يشعرن بالإحباط أكثر من الرجال. كلا الجنسين يتأثر بالعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع. "مجلة عِلم الأوبئة وصحة المجتمع".

العجز عن النوم. ذلك الاستلقاء الرائع في السرير الذي تخطط له في عطلة نهاية هذا الأسبوع، لن يساعدك على عكس المخاطر الصحية الناجمة عن قلة النوم خلال الأسبوع. "كرنت بيولوجي".



ملفات صوتية رقمية



الأموال المكتسبة على حساب معاناة الآخرين: مسلسل ترفيهي على إذاعة أيه بي سي ABC يروي صعود وسقوط إليزابيث هولمز وشركتها ثيرانوس، شركة اختبارات الدم التي تم حلها بعد فضيحة احتيال. "إذاعة أيه بي سي".



مناسبات "فاينانشيال تايمز"



قمة صحيفة فاينانشيال تايمز للجراحة الرقمية في سان فرانسيسكو في الحادي والعشرين من آذار (مارس) الجاري، ستدرس كيف سيحوّل الجيل التالي من التقنيات الجراحية الأداء في غرفة العمليات.