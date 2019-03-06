روسيا تخطط للتعدين في الفضاء .. للحاق بركب لوكسمبورج

أكدت روسيا تخطيطها للانضمام إلى لوكسمبرج في التنقيب عن المعادن في الفضاء الخارجي، بحسب "رويترز".

والتنقيب عن المعادن في الفضاء يقع ضمن الخيال العلمي، لكن بضع شركات وحكومات تسعى إلى جعل هذه الفكرة حقيقة. وأصبحت لوكسمبورج أول دولة تتبنى قواعد تنظيمية قانونية فيما يتعلق بالتعدين في الفضاء، بما في ذلك في الكويكبات.

وقالت تاتايانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي أمس، "عرضنا على لوكسمبورج اتفاقا إطاريا للتعاون في استخدام التنقيب عن المعادن في الفضاء، ونتوقع ردا منها".

وما زال التعدين التجاري على كواكب أخرى أو كويكبات احتمالا بعيد المنال، إذ تعوقه من بين مسائل أخرى التحديات الفنية المتعلقة بكيفية نقل كميات كبيرة من المعادن المستخرجة إلى الأرض مجددا.

والمعادن، مثل الحديد والكوبالت والنيكل، وفيرة في الكويكبات ومكون مهم لمركبات الفضاء. ومعادن المجموعة البلاتينية وفيرة أيضا ويمكن استخدامها في الدوائر الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.

وقانون الفضاء تحكمه معاهدة الفضاء الخارجي المبرمة في عام 1967، التي جرت صياغتها والتصديق عليها إبان الحرب الباردة، ولذلك فهي تركز على حظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء أو على القمر أو أي جرم سماوي آخر.

وتحظر المعاهدة بشكل صريح مطالبة أي حكومة بمورد فضائي مثل القمر أو أي جسم في الفضاء على أساس أنها تشكل "التراث المشترك للبشرية".

وقالت لوكسمبورج، إنها "حريصة على العمل مع دول أخرى" بشأن اتفاق متعدد الأطراف يخص حقوق الكويكبات.