روسيا تخطط للتعدين في الفضاء .. للحاق بركب لوكسمبورج

أكدت روسيا تخطيطها للانضمام إلى لوكسمبرج في التنقيب عن المعادن في الفضاء الخارجي، بحسب "رويترز".
والتنقيب عن المعادن في الفضاء يقع ضمن الخيال العلمي، لكن بضع شركات وحكومات تسعى إلى جعل هذه الفكرة حقيقة. وأصبحت لوكسمبورج أول دولة تتبنى قواعد تنظيمية قانونية فيما يتعلق بالتعدين في الفضاء، بما في ذلك في الكويكبات.
وقالت تاتايانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي أمس، "عرضنا على لوكسمبورج اتفاقا إطاريا للتعاون في استخدام التنقيب عن المعادن في الفضاء، ونتوقع ردا منها".
وما زال التعدين التجاري على كواكب أخرى أو كويكبات احتمالا بعيد المنال، إذ تعوقه من بين مسائل أخرى التحديات الفنية المتعلقة بكيفية نقل كميات كبيرة من المعادن المستخرجة إلى الأرض مجددا.
والمعادن، مثل الحديد والكوبالت والنيكل، وفيرة في الكويكبات ومكون مهم لمركبات الفضاء. ومعادن المجموعة البلاتينية وفيرة أيضا ويمكن استخدامها في الدوائر الكهربائية والأجهزة الإلكترونية.
وقانون الفضاء تحكمه معاهدة الفضاء الخارجي المبرمة في عام 1967، التي جرت صياغتها والتصديق عليها إبان الحرب الباردة، ولذلك فهي تركز على حظر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء أو على القمر أو أي جرم سماوي آخر.
وتحظر المعاهدة بشكل صريح مطالبة أي حكومة بمورد فضائي مثل القمر أو أي جسم في الفضاء على أساس أنها تشكل "التراث المشترك للبشرية".
وقالت لوكسمبورج، إنها "حريصة على العمل مع دول أخرى" بشأن اتفاق متعدد الأطراف يخص حقوق الكويكبات.
- وزير الطاقة: السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا
- العجز التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 10 سنوات .. بلغ 621 مليار دولار
- مباحثات التجارة الأمريكية الصينية تسير على ما يرام في اجتماعات عبر الفيديو
- أسعار الفائدة بين المصارف عند أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2008.. بلغت 2.97 % بنهاية يناير
- بورصة باريس تغلق على تراجع
- مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع
- بعد احتجاز 100 يوم .. غصن يغادر السجن بزي عمال
- تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال فبراير
الأخيرة
- حوت في غابة الأمازون طوله 11 مترا
- موظف في "مكدونالدز" يحذر: لا تطلب هذه الأصناف
- شركة تدفع 100 ألف دولار لمن ينجح في الابتعاد عن هاتفه المحمول عاما كاملا
- تحذيرات من تطبيق خطير يسرق الأموال عبر الهواتف
- «إتنا» ينزلق نحو البحر المتوسط.. وتحذيرات من تسونامي هائل
- أستراليا تتصبب عرقا.. وخريطتها تتحول إلى اللون الأسود
- أمطار تقتل 500 ألف بقرة.. قيمتها 300 مليون دولار
- علماء روس يكشفون خدعة وفاة أكبر معمرة في التاريخ
- نظام جديد يتيح تجاوز "كل إشارات المرور" دون مخالفات
- أغلى طائرة حربية تدخل مجال الخدمة
أضف تعليق