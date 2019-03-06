مباحثات التجارة الأمريكية الصينية تسير على ما يرام في اجتماعات عبر الفيديو

قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام في اجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأبلغ تيد مكيني وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة وخدمات الزراعة الخارجية الصحفيين "المباحثات تسير على ما يرام... في الوقت الحالي هناك الكثير من المباحثات التي تتم عبر شبكة الفيديو كونفرانس الرقمية.

وتطالب الولايات المتحدة بأن تجري الصين تغييرات كبيرة في قوانينها وممارساتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية وإنهاء النقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية وكبح دعم صناعي سخي وفتح السوق المحلية أمام الشركات الأمريكية.

وبالإضافة هذا، تسعى واشنطن الى زيادة المشتريات الصينية من البضائع الأمريكية بما في ذلك السلع الزراعية والطاقة والمنتجات المصنعة لتقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين الذي قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إنه ارتفع في 2018 إلى 419.2 مليار دولار.

وأبلغت مصادر على دراية بالمحادثات رويترز أن الجانبين ما زالا أمامهما عمل كبير للوصول إلى اتفاق على طريقة تضمن تنفيذ الصين لأي تعهدات. وأضافت المصادر أنه ما زال من المحتمل أن تنهار المحادثات إذا لم يمكن الوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذه المسائل "الهيكلية".

وقال مكيني إنه لا علم له بأي خطط مؤكدة لأن يعود وفد أمريكي إلى الصين لإجراء المزيد من المفاوضات لكنه أضاف أن مثل هذه الرحلة لن تكون مفاجأة.

