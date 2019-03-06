الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على استقرار

استقرت بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء في غياب تطورات جديدة بشأن التجارة ومع توخي المستثمرين الحذر في أعقاب سلسلة مكاسب قوية للأسهم الأمريكية منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 12.13 نقطة أو 0.05 بالمئة، إلى 25818.76 نقطة في بداية جلسة التداول.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 0.62 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 2790.27 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 0.98 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 7575.38 نقطة.