اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتدخلات إيران تعقد اجتماعا في القاهرة

عُقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اليوم اجتماعا لها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وذلك على هامش أعمال الدورة العادية "151" لمجلس وزراء الخارجية العرب التي تنطلق في وقت لاحق اليوم.

وناقشت اللجنة في اجتماعها تقرير الأمانة العامة للجامعة حول رصد ومتابعة التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، ورفعت تقريراً للمجلس الوزاري لمناقشته واعتماده.