بورصة مصر تخسر 3.4 مليار جنيه في نهايتة تعاملاتها

دفعت عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58 % مسجلاً 1464.09 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02 % ليصل إلى 708.04 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا 0.11 % من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 1783.32 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3.4 مليار جنيه ليصل إلى 817 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 2.99 مليار جنيه.