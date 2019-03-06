نسبة التضخم لا تزال مرتفعة في تونس

سجل معدل التضخم في تونس في شهر فبراير الماضي ارتفاعا طفيفا لكنه لا يزال في مستوى عال ومقلق للاقتصاد.

وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن صعود معدل التضخم بنسبة 1ر0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 3ر7 بالمئة، وهي النسبة نفسها لإجمالي معدل .2018

ومثلت نسبة التضخم المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ قرار برفع نسبة الفائدة الرئيسية الشهر الماضي من 75ر6 بالمئة إلى 75ر7 بالمئة بجانب العجز التجاري الذي وصل إلى نسبة 2ر11 بالمئة في 2018 وتراجع احتياطي العملة الصعبة.

وأفاد البنك في وقت سابق بأن "استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية".