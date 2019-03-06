الاستثمار الألماني المباشر في روسيا يصل لأعلى مستوى خلال عقد

أعلنت غرفة التجارة الألمانية الروسية اليوم الأربعاء أن الاستثمارات الألمانية المباشرة في روسيا ارتفعت العام الماضي لتصل إلى مستوى لها خلال عقد من الزمن .

وبحسب بيانات أًصدرها البنك المركزي الألماني، ارتفعت مثل هذه الاستثمارات إلى مليارين يورو (2ر2 مليار دولار) على مدار العام الماضي.

وقال رئيس غرفة التجارة، ماتياس شيب، في بيان: "هذه واحدة من أعلى القيم التى تم الوصول إليها منذ تفكك الاتحاد السوفييتي". وكانت القيمة المرتفعة السابقة البالغة 6ر3 مليار يورو قد تم تسجيلها قبل عقد في عام 2008 .

وتضررت العلاقات الثنائية في عام 2014 بسبب تدخل روسيا في الأزمة الأوكرانية فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من القوى الغربية عقوبات على روسيا.

وتسبب الاعتماد الروسي على صادرات السلع خصوصا النفط والغاز في تباطؤ اقتصادها. وساهم ذلك إلى جانب العقوبات في إضعاف عملة الروبل الروسية أمام اليورو.

غير أن هذا أدى بالمستثمرين الغربيين إلى تفضيل الروبل ، بحسب شيب.