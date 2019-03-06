احتجاز المئات من سيارات "تيسلا" في ميناء شنغهاي الصيني بسبب الجمارك

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" أن حوالي 1600 سيارة من من طراز "موديل3" تم احتجازها اليوم من جانب سلطات الجمارك الصينية بعد اكتشاف وجود بيانات غير صحيحة على السيارات.

وذكرت الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنها تعمل مع سلطات الجمارك في ميناء شنغهاي الصيني من أجل الإفراج عن الشحنة، رغم أنها لا تستطيع التأكيد على توقيت الإفراج.

وأضافت الشركة الأمريكية أن هذه المشكلة لن تؤثر على بيع أو حجز سياراتها في السوق الصينية.

يذكر أن "تيسلا" لم تحدد عدد السيارات المحتجزة لكن مجموعة "كايشين" الإعلامية الصينية ذكرت أن العدد يبلغ 1600 سيارة.

من ناحيتها رفضت إدارة الجمارك في شنغهاي الرد على أسئلة وكالة الأنباء الألمانية.

يذكر أن السيارة "موديل 3" التي يبدأ سعرها من 35 ألف دولار هي أول محاولة من جانب الشركة الأمريكية لتسويق سيارة كهربائية على نطاق تجاري. وقد تم طرحها للبيع في السوق الصينية في نهاية الشهر الماضي.

كانت "تيسلا" قد وضعت في يناير الماضي حجر الأساس لأول مصنع لها في الصين والذي سينتج السيارة "موديل3".