كارلوس غصن يستعد لمغادرة السجن بعد دفع الكفالة

دفع كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو الاربعاء كفالة بقيمة 8 ملايين يورو طلبتها محكمة طوكيو وبات مستعدا للخروج من السجن في العاصمة اليابانية حيث أمضى أكثر من مئة يوم.

وكانت محكمة طوكيو وافقت الثلاثاء على الإفراج بكفالة وبشروط صارمة عن كارلوس غصن المتهم بارتكاب مخالفات مالية بعدما رفض قاض ليل الثلاثاء الاربعاء طعنا قدمته النيابة في هذا القرار.

وأكد كارلوس غصن في بيان عند تلقيه القرار الثلاثاء أنه "بريء" وينوي "الدفاع بقوة" عن نفسه في مواجهة اتهامات "لا أساس لها".

ونظريا، يمكن للنيابة العامة توقيفه مجددا لاتهامات أخرى.

وتجمع عشرات الصحافيين اعتبارا من فجر الاربعاء أمام السجن فيما شاهد مراسلو وكالة فرانس برس أفرادا من عائلته يدخلونه.

وأعلنت محكمة طوكيو الاربعاء انه تم دفع الكفالة البالغة قيمتها مليار ين نقدا، ما يمهد الطريق أمام الافراج عنه.

ومن النادر جدا في اليابان أن يتم الافراج عن شخص متهم باستغلال الثقة قبل ان يتم تحديد موعد محاكمته او حتى قبل أن تبدأ. ويقول خبراء أن محامي غصن الجديد قدم كما يبدو ضمانات اقنعت القاضي بان قطب قطاع السيارات الفرنسي- اللبناني-البرازيلي لن يكون قادرا إطلاقا على إتلاف أدلة او مغادرة البلاد.

وبهدف نيل موافقة القاضي، اقترح المحامي الجديد جونيشيرو هيروناكا الذي حل محل المحامي السابق موتوناري اوتسورو قبل أقل من شهر، ان يوضع موكله تحت رقابة كاميرات وان يسلم وسائل اتصال محدودة مع الخارج.

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عما تقاضاه بين عامي 2010 و2018 حيث أن هناك 9,23 مليار ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها حسب ما ورد في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة. وهو متهم أيضا باستغلال الثقة.

وقد دان في مقابلة مع فرانس برس في نهاية يناير توقيفه لفترة طويلة معتبرا أنه إجراء "غير عادي" في "أي ديموقراطية أخرى".

ورأى أنه ضحية "مؤامرة" دبرتها نيسان لإفشال مشروع التقارب مع رينو.