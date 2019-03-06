بنجلاديش تدعو السعودية إلى الاستثمار في مشروعات تصل قيمتها إلى 15 مليار دولار

يعتزم فريق حكومي بنجلاديشي عرض 16 مشروعا استثماريا، منها تطوير وإدارة موانئ وخط قطار فائق السرعة ومصفاة نفط على الوفد الرسمي السعودي الذي يبدأ زيارته لبنجلاديش اليوم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن قاضى أمين الإسلام رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لهيئة التنمية الاستثمارية البنجلاديشية القول إن الوفد السعودي يضم وزيرين من وزراء الحكومة السعودية.

وأضاف أمين الإسلام أنه من المنتظر توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين السعودي والبنجلاديشي خلال هذه الزيارة.