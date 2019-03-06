أوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق منح أسهم، ليرتفع رأس المال من 37,674,000 ريال، لتصبح 45,208,800 ريال، وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 4,520,880 سهم.
- "الكثيري" توصي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم
- البنك العربي يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة المتضمنة زيادة رأس مال البنك
- "سبكيم" تعلن بدء تشغيل مصنع شركتها التابعة "العالمية للدايول"
- مجلس "الكثيري" يوصي بزيادة رأس المال إلى 45.2 مليون عن طريق منح أسهم
- "أسواق العثيم" يوصي بتوزيع 270 مليون أرباحا للمساهمين عن العام 2018
- تراجع أرباح "أسواق العثيم" إلى 302.6 مليون بنهاية العام .. بنسبة 33%
- إنتاج كوريا الشمالية من الغذاء في أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد
- دراسة: تراجع الاستثمارات الصينية في أوروبا
- انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية في فبراير
أخبار الشركات- محلية
- "الراجحي" يدفع 5.4 مليار ريال تسوية لمطالبات زكوية من "الزكاة والدخل"
- هيئة السوق تغرم متلاعب في الأسهم بـ 700 ألف ريال.. روج لها على "تويتر" لحث الناس على الشراء
- "التموين": تصميم وبناء وتشغيل صالة الفرسان في مطار جدة الجديد بنصف مليار ريال
- 10.29 مليار ريال أرباح مصرف الراجحي في العام 2018
- "السعودية للكهرباء": استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيساً تنفيذياً جديداً
- استقالة المدير التنفيذي لبنك الرياض
- غدا الاثنين... بدء اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم
- "سامبا" يجري سلسلة من التعيينات في المواقع الإدارية والتنفيذية العليا
- "المراعي": تقاعد الرئيس التنفيذي للشركة و تعيين رئيسا تنفيذيا جديدا
- "المراعي" تلتزم بإستيراد 100% من احتياجاتها من البرسيم والأعلاف الخضراء
أضف تعليق