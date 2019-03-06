"الكثيري" توصي بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم

أوصى مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 20% عن طريق منح أسهم، ليرتفع رأس المال من 37,674,000 ريال، لتصبح 45,208,800 ريال، وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة 4,520,880 سهم.