دعا مجلس ادارة البنك العربي الوطني مساهمي البنك لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك من 10 مليار ريال مقسمة إلى مليار سهم، لتصبح 15 مليار ريال مقسمة إلى 1.5 مليار سهم.
- البنك العربي يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة المتضمنة زيادة رأس مال البنك
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