"سبكيم" تعلن بدء تشغيل مصنع شركتها التابعة "العالمية للدايول"

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، عن الانتهاء الآمن من أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الشركة العالمية للدايول (إحدى الشركات التابعة لسبكيم) والبدء في تشغيل المصنع يوم أمس الثلاثاء 5 مارس 2019م.

ولقد تم خلال هذه الصيانة الدورية المجدولة لمصنع الدايول الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة والتي ستسهم -إن شاء الله- في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

الأثر المالي للتغير الحاصل سينعكس الأثر المالي لهذا التوقف المجدول في حال الانتهاء من تحديده على نتائج الربع الأول من عام 2019، علماً أن الشركة أعلنت عن اتخاذها جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.