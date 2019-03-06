مجلس "الكثيري" يوصي بزيادة رأس المال إلى 45.2 مليون عن طريق منح أسهم

أعلنت شركة الكثيري القابضة عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال من 37,67 مليون ريال، إلى 45,2 مليون ريال وذلك بنسبة زيادة % 20. عن طريق منح أسهم سهم واحد مجاني لكل 5 أسهم مملوكة

وقالت الشركة إن عدد الاسهم قبل الزيادة 3,767,400، فيما سيكون عدد الاسهم بعد الزيادة 4,520,880.



وتأتي أسباب زيادة رأس المال لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، كما ستتم رسملة مبلغ ( 7,534,800 ) ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وقالت الشركة إنه في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم