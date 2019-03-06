القيادة تبعث برقية عزاء ومواساة للرئيس الأمريكي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة للرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنها من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى :"علمنا بنبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لاتروا أي مكروه".
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس دونالد جي ترمب. وقال ولي العهد :" بلغني نبأ الأعاصير التي اجتاحت ولاية ألاباما شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل".
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