تراجع طفيف للأسهم السعودية.. والحفاظ على مستويات 8500 مرهون ببيانات إيجابية

تراجعت الأسهم السعودية بعد خمس جلسات رابحة لتغلق عند 8561 نقطة فاقدة أربع نقاط بنسبة 0.05 في المائة بضغط من "المصارف" بقيادة "الراجحي"، بينما استقر مؤشر "إم تي 30" عند 1262 نقطة. وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى ضعف تحرك السوق وظهور إشارات فنية سلبية. وستجد السوق تحديا في الحفاظ على مستويات 8500 نقطة في جلسة اليوم ما لم تظهر بيانات إيجابية تحفز المتعاملين، حيث تبدو السوق مهيأة لجني الأرباح بعد خمس جلسات رابحة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8565 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8567 نقطة بمكاسب طفيفة بينما أدنى نقطة عند 8539 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8561 نقطة فاقدا أربع نقاط بنسبة 0.05 في المائة. وارتفعت السيولة 1 في المائة لتصل إلى 2.7 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 28.7 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو ستة ملايين سهم لتصل إلى 119 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.22 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 2 في المائة بنحو ألف صفقة لتصل إلى 93 ألف صفقة.



أداء القطاعات

ارتفعت تسعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.74 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.58 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنسبة 0.55 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.65 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.54 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 0.48 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 23 في المائة بقيمة 604 ملايين ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 22 في المائة بقيمة 583 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 18 في المائة بقيمة 488 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "اليمامة للحديد" بالنسبة القصوى ليغلق عند 16.16 ريال، يليه "إعمار" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 10.26 ريال. وحل ثالثا "الغاز والتصنيع" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 30.70 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "رعاية" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 47 ريالا، يليه "المراعي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 53.80 ريال، وحل ثالثا "أسمنت ينبع" بنسبة 1.9 في المائة ليغلق عند 28.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 243 مليون ريال، يليه "دار الأركان" بقيمة 215 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بقيمة 207 ملايين ريال.

*وحدة التقارير الاقتصادية