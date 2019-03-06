«نمو» تتراجع للجلسة الثانية.. والسيولة عند مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" للجلسة الثانية وفقدت ثلاث نقاط بنسبة 0.09 في المائة لتغلق عند 3647 نقطة. وتراجعت السيولة 59 في المائة إلى مليون ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 71 في المائة إلى 39 ألف سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة. أما الصفقات تراجعت 125 صفقة لتصل إلى 147 صفقة. وارتفع سهم "باعظيم" وحيدا بنسبة 0.16 في المائة، وتراجع سهما "الكثيري" بنسبة 4 في المائة ليغلق عند 49 ريالا، و"أبو معطي" بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 12.80 ريال. وكان الأعلى تداولا "الكثيري" بقيمة 362 ألف ريال، يليه "باعظيم" بقيمة 235 ألف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 116 ألف ريال.