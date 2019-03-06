«سالك» تدرس طرح فرص لاستيراد الأعلاف الخضراء من الخارج

نظمت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لقاء جمع عددا من الخبراء والمستثمرين والمهتمين في مجال الأعلاف الخضراء على مستوى العالم، بهدف تعزيز العلاقة الاستثمارية والمعلوماتية بين مصدري الأعلاف الدوليين والمستثمرين من داخل المملكة، وطرح فرص استثمارية لاستيراد الأعلاف من الخارج لسد أي فجوة محتملة في السوق المحلية.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن التحديات المتعلقة بصناعة الأعلاف والوضع الحالي والمستقبلي للطلب على الأعلاف في السعودية وإنتاجها، فضلا عن التطرق لأهم مستجدات قطاعي الألبان والماشية وفق احتياجات المملكة.

وأوضح خالد بن محمد العبودي العضو المنتدب للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، أن الشركة تعمل على تهيئة سبل الاستثمار الأجنبي، بين البلدين وتذليل الصعاب كافة أمام المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، مبينا أن مثل هذه اللقاءات مفيدة في تبادل الآراء والخبرات في المجال الزراعي ولا سيما المعني بقطاع الأعلاف. يذكر أن شركة "سالك" بدأت أعمالها في عام 2012 بغرض الاستثمار في مجالات السلع والمنتجات الزراعية والأعلاف حيث نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة بما يدعم توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها. وتمتلك "سالك" عدة شركات ومشاريع زراعية في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وغيرها، ولديها خطط طموحة للتوسع في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال الاستثمار في القطاع الزراعي بما يتواءم مع أهداف "رؤية المملكة 2030".