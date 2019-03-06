استراتيجية جديدة لسوق العمل بشراكة مع البنك الدولي .. تتضمن الاستقدام والتدريب

قال لـ «الاقتصادية» الدكتور أحمد الزهراني؛ وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة تعمل على وضع المحاور الأولية لاستراتيجية خاصة بسوق العمل، وذلك بالشراكة مع البنك الدولي.

وأضاف الزهراني على هامش جلسة بعنوان "استقطاب الكوادر المتميزة" في اليوم الثاني لملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، أمس، أنه لدى الاستراتيجية لجنة استشارية تتكون من عدة جهات حكومية مشاركة في متابعتها وتطويرها، وهي تشمل سوق العمل بشكل عام وليس فقط الموضوعات التي تخص الوزارة.

وأوضح، أن الاستراتيجية تتكون من عدة محاور أبرزها ما يتعلق بالاستقدام ومحور خاص بالمهارات والتعليم والتدريب، وآخر متعلق بالحماية الاجتماعية المرتبطة بسوق العمل، إضافة إلى محور متعلق بديناميكية الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمنشآت.

وقال الزهراني خلال الجلسة، إن نسبة الوظائف ذات الدخل والمهارات المتدنية بلغت 68 في المائة، مرجعا ذلك إلى وجود عديد من الوافدين في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة مثل المقاولات والإنشاءات والصيانة والتشغيل، بينما بلغ حجم الوظائف ذات الرواتب الأعلى من ثلاثة آلاف ريال نحو 32 في المائة للمقيمين والمواطنين على حد سواء.

وأكد أهمية مبادرات استقطاب المواهب العالمية لرفع الاستثمار في رأس المال البشري وتدريب الشباب والشابات على رأس العمل، والعمل على تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مجال استقطاب المواهب العالمية، وإيجاد منصة إلكترونية للبرنامج السعودي لاستقطاب المواهب العالمية.

وتطرق الزهراني إلى الحراك الاقتصادي، مبينا أنه يتطلب عمالة نوعية ذات مهارات عالية لديها مقدرة على قراءة السوق السعودية بشكل جيد، لتكون أحد معاول البناء الاقتصادي الذي يسعى إلى التنويع وتعدد المصادر وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، لافتا إلى أن عامل المنافسة القائم على التجويد، سيكون له انعكاس اقتصادي إيجابي من خلال توفير العمالة المدربة الماهرة، التي تضيف للإنتاج الاقتصادي.

من جانبه، أوضح لـ"الاقتصادية" فهد القحطاني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن سوق الاستقدام خلال 2018 شهدت انضمام خمس شركات ليصبح عدد إجمالي الشركات في السوق 39 شركة، مضيفا أن عدد المكاتب الخاصة بالاستقدام بلغت نهاية العام الماضي نحو 1100 مكتب في جميع مناطق المملكة.

وبين خلال الجلسة الثانية بعنوان "التفتيش والرقابة.. الأنظمة والتعليمات"، أن الوزارة سعت إلى تحسين سوق العمل وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لافتا إلى دور الوزارة في التفتيش والرقابة الميدانية عبر برنامج تمام، إذ بلغ عدد المفتشين ميدانيا قرابة 800 مفتش.

فيما استعرض المقدم بدر القريني المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، خلال جلسة تحت عنوان "دور الأجهزة الأمنية في تحقيق التنمية المستدامة- قطاع الاستقدام"، دور الحملات التنظيمية في تصحيح ودعم قطاع الاستقدام، والأدوار التكاملية بين الأجهزة الأمنية وبقية القطاعات المعنية بالاستقدام.