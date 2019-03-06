استثناء الشركات الحكومية المقدمة للخدمة وحدها من نظام المنافسة الجديد

قالت الهيئة العامة للمنافسة إن قرار موافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسة الجديد، يعزز بيئة المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، بما يحقق عدالة الأسعار ورفع مستويات الشفافية والتنوع والجودة في السلع وتشجيع ورعاية الابتكار.

واستند النظام إلى التوصيات التي رفعها مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء، ضمت المؤسسات والشركات الحكومية في النظام مع مثيلاتها التجارية، فيما تم استثناء الشركات الحكومية المقدمة للخدمة وحدها ومنح امتياز من الحكومة، وفقا لما أكده لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الراشد عضو مجلس الشورى أحد المشاركين في دراسة نظام المنافسة الجديد.

وأوضح الراشد، أن النظام الجديد أعطى في بعض بنوده مرونة لعمل المنافسة وتعاملاته مع بعض القضايا، فضلا عن بنود لحوكمة مجلس إدارة الهيئة والجهاز الإداري.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسة، أمس، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 ـ 29 / 40 / د) وتاريخ 2 / 6 / 1440هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120 / 26) وتاريخ 4 / 7 / 1439هـ.

ويشمل النظام الجديد تحديثات صياغية وتنظيمية في مضامينه تأتي في سياق تنويع الأدوات الفعالة التي تكفل للهيئة إنفاذ سياسات المنافسة العادلة في الأسواق بالمرونة والفاعلية المثلى، وكذلك تطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي بما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ، إضافة إلى عديد من القواعد والإجراءات الجديدة وفقا لدراسات الاستطلاع التي عملتها الهيئة بناء على أفضل التجارب والممارسات الدولية.

وقال محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة، إن صدور نظام المنافسة الجديد يواكب ما تضطلع به الهيئة من أدوار حيوية في الإشراف على توازن الأسواق بمختلف قطاعاتها وأنشطتها من أجل حماية المنافسة العادلة وتشجيعها وتحقيق الممارسات المثلى في إنفاذ سياساتها وتطبيق قواعدها العادلة؛ وإيجاد مناخ محفز على الاستثمار ومسهم في تحريك عجلة التنمية في قطاع الأعمال ودعم ركائز المنظومة الاقتصادية.

وأضاف: "نتطلع إلى ما سيعكسه بمضامينه الجديدة وقواعده المطورة من دور فعال في دعم استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة وتطوير آليات اقتصاد السوق، وترسيخ أسس المنافسة المشروعة في قطاع الأعمال والمحافظة على البيئة التنافسية في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية".

فيما قال الدكتور عبدالعزيز الزوم محافظ الهيئة، إن النظام يأخذ في الحسبان أمثل الممارسات والتجارب الدولية المتقدمة في تطوير الأنظمة والتشريعات الهادفة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار ومحفزة للاقتصاد ومحققة لتوازن الأسواق بمختلف أنشطتها ومجالاتها، علاوة على تمكين الهيئة العامة للمنافسة من إصدار لائحة تنفيذية محدثة للنظام بحلته الجديدة وتطوير القواعد والإجراءات الكفيلة بتعزيز أداء الأسواق والقطاعات الصناعية والخدمية.

وبحسب بيان لهيئة المنافسة مر النظام الجديد بعدة مراحل أثناء إعداده، تضمنت دراسته في مجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات المختصة وذات العلاقة، حتى صدوره بالمرسوم الملكي بحسب الصيغة التي ستنشر في الجريدة الرسمية (أم القرى)، ويبدأ نفاذه والعمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره.

وذكرت أن النظام يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك.

ويشمل نطاق النظام جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية وكل الممارسات التي تحدث خارج المملكة متى كان لها أثر مخل في المنافسة داخل المملكة.

وكانت الهيئة العامة للمنافسة قد رفعت مشروعا معدلا جديدا لنظامها إلى الجهات المختصة، يتيح تطبيقه على جميع الشركات دون استثناء بما فيها المؤسسات والشركات المملوكة للدولة كمثيلاتها التجارية، وفقا لتصريح سابق لـ"الاقتصادية" في تشرين الأول (أكتوبر) 2017.

يأتي ذلك بعد أن لاحظت هيئة المنافسة استثناء المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق نظام المنافسة، ما يجعلها في وضع تنافسي غير عادل مع بقية المنشآت التجارية، وطالبت حينها بإيجاد حل بإقرار نظام يوائم شمولية تطبيق قواعد المنافسة العادلة على جميع المنشآت التجارية بغض النظر عن ملكيتها وطبيعتها.

وأوضحت الهيئة لـ"الاقتصادية" في حينه، أن الاستثناء لم يعد مناسبا في ظل سعي السعودية لجذب عديد من الاستثمارات من خلال تحقيق العدالة بين جميع المنشآت التجارية.