مشروع لـ «مجلس الغرف» يرصد احتياجات القطاع الخاص من البيانات الإحصائية

يعكف مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، على رصد احتياجات القطاع الخاص من البيانات الإحصائية، وذلك ضمن مشروع تعاون مشترك.

وعلمت "الاقتصادية" أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات بين منشآت القطاع الخاص والعمل الإحصائي في المملكة، ويشمل ذلك إمكانية الخروج بمؤشرات اقتصادية أو إحصائية أو تطوير قوائم البيانات الموجودة ، فضلا عن بناء مصلحة وطنية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام.

ويهدف مجلس الغرف إلى توفير قاعدة من البيانات الإحصائية في جميع المجالات ومنها بيانات وإحصاءات المؤشرات الاقتصادية، وذلك لتقديم الدعم في تطوير دراسة خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والعام والقطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة بصفة دورية.

وبناء على ذلك سيتم تنفيذ مسوح ميدانية للمؤشرات الاقتصادية موافقة للتوصيات والمعايير الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية، تسهم في توفير بيانات ربع سنوية عن جميع الأنشطة الاقتصادية وإعداد المؤشرات قصيرة المدى التي تساعد في معرفة التأثير الموسمي على الأنشطة الاقتصادية.

وذلك فضلا عن تحديث سلسلة البيانات الاقتصادية قصيرة المدى عن كل نشاط اقتصادي، ومعرفة التغير الموسمي للمشتغلين داخل الأنشطة الاقتصادية، وكذلك معرفة حجم التغير الموسمي في التعويضات المدفوعة للمشتغلين والنفقات الأخرى والإيرادات حسب الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتدعم نتائج البيانات التي تقدمها المنشآت عن اقتصادها في مسح المؤشرات الاقتصادية، متخذي القرار في التطوير والتحسين المستمر، وتوفير مؤشرات وإحصاءات بما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".