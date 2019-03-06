الأسهم الأمريكي تهبط مع ترقب المستثمرين لمستوى رئيسي للسوق

هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 اليوم الثلاثاء بعد استيعاب المستثمرين لنتائج أرباح إيجابية من شركات التجزئة وبيانات اقتصادية، وسط حالة ترقب لمستوى مقاومة أساسي للمؤشر بعد صعود قوي للسوق.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 13.02 نقطة، أو ما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 25806.63 نقطة.
وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.16 نقطة تعادل 0.11 بالمئة إلى 2789.65 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 1.21 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 7576.36 نقطة.
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