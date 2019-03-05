ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في المكسيك إلى 116 نقطة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الوطنية المكسيكية اليوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين في المكسيك خلال الشهر الماضي إلى 116.8 نقطة مقابل 111.9 نقطة خلال يناير الماضي.

وقد ارتفع المؤشر بمقدار 5.94 نقطة شهريا و42.4 نقطة سنويا.

وارتفع مؤشر ثقة الأسر في المكسيك بالنسبة للـ 12 شهرا المقبلة بمقدار 2.52 نقطة مقارنة بالشهر السابق وبمقدار 22 نقطة مقارنة فبراير من العام الماضي.

وارتفع المؤشر الفرعي للثقة في أوضاع الاقتصاد الراهنة بمقدار 11.6 نقطة شهريا و63 نقطة سنويا، أما مؤشر الثقة في المستقبل فارتفع بمقدار 4.13 نقطة شهريا و74.9 نقطة سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الزيادة الشهرية للمؤشر تم حسابها بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.