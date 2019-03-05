ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر ، مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أشهر، لكن قفزة مبيعات نوفمبر تم تعديلها بالخفض، وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 3.7 في المئة إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 621 ألف وحدة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2018. وتم تعديل مبيعات نوفمبر تشرين الثاني بالخفض إلى 599 ألف وحدة، من قراءة سابقة بلغت 657 ألف وحدة.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز أن تهبط مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.2 في المئة من إجمالي مبيعات سوق الإسكان، 8.7 في المئة إلى 600 ألف وحدة في ديسمبر.

ويتم تحديد مبيعات المنازل الجديدة بناء على تصاريح البناء، وتميل إلى التقلب على أساس شهري. وهبطت 2.4 في المئة عن العام السابق. وزادت مبيعات المنازل الجديدة التي تسع أسرة واحدة 1.5 بالمئة في 2018.