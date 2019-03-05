المركزي الأوروبي يعقد اتفاق مبادلة عملات مع بنك إنجلترا

وقع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي اتفاقا لتبادل العملات بما يتيح للبنك البريطاني مقايضة الجنيه الإسترليني باليورو بشكل أسبوعي.

ووصف البنك المركزي الأوروبي الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية الاتفاق الذي أعلن عنه اليوم الثلاثاء بأنه خطوة ستدعم وظائف أسواق المال التي تخدم المستهلكين والشركات.

في الوقت نفسه فإن هذه الخطوة تعتبر إجراء استباقيا لضمان توافر السيولة النقدية في النظام المصرفي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق يوم 29 مارس الحالي.

وبحسب بنك إنجلترا المركزي فإنه سيتم إجراء أول عملية مبادلة وفقا لهذا الاتفاق يوم 13 مارس الحالي.

وبالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، فإن اتفاق مبادلة العملات مع بنك إنجلترا يمثل جزءا من شبكة أعدها عام 2013 وتربط البنك الأوروبي مع بنك كندا المركزي وبنك اليابان المركزي ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي والبنك المركزي السويسري.

وذكر البنك المركزي الأوروبي إن ترتيبات تبادل السيولة النقدية يساعد في تحقيق الاستقرار المالي العالمي.