"جيه.بي مورجان": وحدة تأجير الطائرات في "جنرال إلكتريك" في "حالة تسييل" بالفعل

أشارت مذكرة أعدها "ستيفن توسا" المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان" إنه تم تسييل وحدة تأجير الطائرات في مجموعة "جنرال إلكتريك" الصناعية الأمريكية تقريبا بحيث لم يعد يمكنها تلبية طلبات التأجير التي تصل إلى الشركة

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير "توسا" القول إن "جنرال إلكتريك سيلت بالفعل طائرات بقيمة تراكمية وصلت إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضي بما يعادل حوالي 48% من إجمالي عدد الطائرات التي كانت لديها قبل هذا الوقت.

وأشارت بلومبرج إلى أن "توسا" كان يصنف سهم "جنرال إلكتريك" خلال أكثر من عامين في فئة "يوصي ببيعها" لكنه رفع التصنيف إلى "محايد" في ديسمبر الماضي.

وكتب "توسا" في تقريره "لا نرى مشكلة في تقييم محفظة الاستثمار بقيمتها الاسمية، في الوقت نفسه فإن تحت السطح توجد شبكة أرقام دخل شديدة الغموض. نحن نرى تراجعا في الإيرادات الأساسية مخفية بمكاسب جوهرية لم يتم إعلانها حتى بالنسبة للماضي".

كانت وحدة تأجير الطائرات في "جنرال إلكتريك" محل اهتمام وسائل الإعلام على خلفية التقارير التي تحدثت عن لقاءات بين شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" مع دائني الوحدة بشأن عرض جزء أو كل أسهم وحدة تأجير الطائرات، لكن "جنرال إلكتريك" استبعدت هذا الاحتمال.