الأسهم الأمريكية تبدأ تداولاتها على استقرار

استهلت الأسهم الأمريكية تداولاتها على استقرار اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 9.42 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 25829.07 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.60 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 2794.41 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 4.73 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 7582.29 نقطة.