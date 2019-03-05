"لوك أويل"مستعدة لزيادة الإنتاج ألف طن يوميا إذا انتهى اتفاق عالمي

قال ممثل لشركة لوك أويل اليوم الثلاثاء إن شركة إنتاج النفط الروسية قد ترفع الإنتاج بمقدار ألف طن يوميا فور انتهاء اتفاق عالمي بشأن إمدادات الخام أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع روسيا ودول أخرى.

وقال مسؤول بالشركة في مؤتمر عبر الهاتف إن لوك أويل تخطط لزيادة إمدادات النفط والغاز بما يصل إلى واحد بالمئة هذا العام وفقا لما يتحدد في ضوء الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.